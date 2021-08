'அரசியலில் எங்களை எதிர்கொள்ள முடியாத பாஜக.. அமலாக்கத் துறையை அனுப்பி மிரட்ட முயல்கிறது..' பாயும் மம்தா

India

oi-Vigneshkumar

கொல்கத்தா: திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை அரசியல் ரீதியாக எதிர்கொள்ள முடியாமலேயே மத்திய அரசின் அமைப்புகள் மூலம் திரிணாமுல் தலைவர்களை மிரட்ட பாஜக தொடங்கியுள்ளதாக மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி விமர்சித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல் பரப்புரையின் போது தொடங்கிய திரிணாமுல் காங்கிரசுக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே தொடங்கிய மோதல் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை.

அங்குள்ள பாஜக தலைவர்கள் திரிணாமுல் தலைவர்கள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர். அதேபோல அங்குள்ள திரிணாமுல் முக்கிய தலைவர்களுக்கு எதிராக ஊழல் நடவடிக்கையை எடுக்க மத்திய பாஜக அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee alleged that the central government was using agencies to fight the Trinamool Congress as they can’t fight the party politically. Enforcement Directorate summoning her nephew Abhishek Banerjee and his wife for questioning in a money laundering case.