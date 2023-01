Joshimath sinking:ஜோஷிமத் நகரம் திடீரென புதைய என்ன காரணம்? 1976-ம் ஆண்டே எச்சரித்த மிஸ்ரா கமிஷன்

India

oi-Jackson Singh

டேராடூன்: உத்தரகாண்டில் உள்ள ஜோஷிமத் நகரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூமியில் புதைந்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், 1976-ம் ஆண்டே இதுகுறித்து ஒரு கமிஷன் எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பது தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

இன்று நடக்கும் அனைத்தையும் கிட்டத்தட்ட 47 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அந்த கமிஷன் ரிப்போர்ட் புட்டு புட்டு வைத்துள்ளது. ஆனால், அரசாங்கங்கள் இதை அலட்சியப்படுத்தியதன் விளைவே தற்போது ஜோஷிமத் அழிவுக்கு காரணம் என புவியியல் விஞ்ஞானிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

ஒரு நகரத்தின் அழிவை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கணித்த ஓர் அறிக்கையை அரசாங்கங்கள் இந்த அளவுக்கு அலட்சியம் செய்ய என்ன காரணம் என்பது குறித்து நீதி விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும் சமூக ஆர்வலர்கள் வலியறுத்துகின்றனர்.

English summary

As Joshimath city in Uttarakhand is slowly sinking into the earth, it has now come to light that Mishra commission had issued a warning about it in 1976.