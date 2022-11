“மிஸ்ஸான” ஆம் ஆத்மி வேட்பாளர்.. கடத்தியதா பாஜக? புகாரளித்த மறுநொடி ரிலீசான “பரபர” வீடியோ

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் போட்டியிடும் தங்கள் கட்சி வேட்பாளரை பாஜக கடத்திவிட்டதாக ஆம் ஆத்மி தலைவர்கள் குற்றம்சாட்டிய சில மணி நேரத்தில் அவரது வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

பாஜக ஆட்சியில் இருந்து வரும் குஜராத் மாநிலத்தில் வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகள் கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களில் பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே மட்டும் போட்டி இருந்த நிலையில் இம்முறை ஆம் ஆத்மி கட்சியும் வலுவான போட்டியாளராக களமிறங்கியுள்ளது.

English summary

After Aam Aadmi Party leaders accused the BJP of kidnapping their party's candidate contesting in Gujarat, His video has leaked and he is withdrawn his nomination