14 பொதுமக்கள் சிந்திய ரத்தத்துக்கு பழிவாங்குவோம்... நாகா ராணுவம் என்ற பெயரில் தீவிரவாதிகள் மிரட்டல்!

கோஹிமா: இந்திய ராணுவத்தால் 14 நாகா இன மக்கள் சிந்திய ரத்தத்துக்கு பழிவாங்குவோம் என்று நாகாலாந்து தனிநாடு கோரும் தீவிரவாதிகள் மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.

நாகாலாந்து மாநிலம் மோன் மாவட்டத்தில் தீவிரவாதிகள் என சந்தேகித்து ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் 14 பொதுமக்கள் உயிரிழந்தனர். பொதுமக்கள் ராணுவத்தின் மீது நடத்திய தாக்குதலில் ஒரு ஜவான் உயிரிழந்தார். நாகாலாந்து சம்பவங்களில் மொத்தம் 15 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இப்படுகொலை சம்பவம் நாகாலாந்து மாநிலத்தில் பெரும் பதற்றத்தையும் கொந்தளிப்பையும் உருவாக்கி உள்ளது. அத்துடன் ஆயுதப் படையினருக்கு சிறப்பு அதிகாரம் தரும் சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது. நாகாலாந்து அமைச்சரவையும் இன்று கூடி இச்சட்டத்தை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியுள்ளது.

Nagaland Terror Gropus said that The blood of the innocent spilled will be avenged sooner or later.