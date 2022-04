புறக்கணிப்பு... தலித் என்பதாலே அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைக்கவில்லை... பாஜக எம்பி வருத்தம்

India

oi-Nantha Kumar R

அவுரங்காபாத்: ‛‛தலித் என்பதாலே என்னை அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைக்காமல் புறக்கணிக்கின்றனர்'' என மகாராஷ்டிரா மாநிலம் லத்தூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி எம்பி சுதார் ஷ்ரங்கரே கூறினார்.

அம்பேத்கர் பிறந்தநாளையொட்டி நேற்று மகாரஷ்டிரா மாநிலம் லத்தூரில் அம்பேத்கரின் 72 அடி உயர சிலை திறக்கப்பட்டது.

இந்த விழாவில் மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே, பாஜகவின் முன்னாள் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பங்கேற்றனர். லத்தூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி எம்பியாக இருக்கும் சுதாகர் ஷ்ரங்கரேவும் கலந்து கொண்டார்.

English summary

BJP's Lok Sabha member from Latur in Maharashtra, Sudhakar Shrangare, has alleged during a public function that he is deliberately not invited to the events organised locally by government agencies as he is a Dalit.