"எனக்கு கல்யாணம்னு எனக்கே தெரியாது!" சொந்த திருமணத்திற்கு வராத ஒடிசா எம்எல்ஏ! கமெடியின் உச்சம்

புபனேஷ்வர்: ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏ ஒருவர் அவரது சொந்த திருமணத்திற்கே செல்லாத நிகழ்வு அரங்கேறி உள்ளது.

ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள திர்தோல் சட்டமன்றத் தொகுதியின் உறுப்பினர் பிஜு ஜனதா தள கட்சியைச் சேர்ந்த பிஷ்ணு சரண் தாஸ். கடந்த 2019 தேர்தலில் அவர் பாஜக வேட்பாளரை 40 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து இருந்தார்.

இந்நிலையில் அவர் தனது சொந்த திருமணத்திற்கே செல்லவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

A case was filed against BJD MLA Bijay Shankar Das after he failed to turn up for his own wedding: (சொந்த திருமணத்திற்கு வர மறுத்த எம்எல்ஏ) Odisha MLA didn't trun up in his own marriage.