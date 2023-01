காஷ்மீரில் நடக்க கூடாது.. பாரத் ஜோடோ யாத்திரை ராகுலுக்கு பறந்த எச்சரிக்கை.. பரபர தகவல்.. என்னாச்சு?

India

oi-Nantha Kumar R

ஜம்மு காஷ்மீர்: ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை ஜம்மு காஷ்மீருக்குள் நுழைய உள்ள நிலையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அச்சுறுத்தல் காரணமாக காஷ்மீரில் ராகுல் காந்தி பாதயாத்திரைக்கு பதில் கார் யாத்திரை செல்ல பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளதாகவும், இந்த அறிவுரையின் பின்னால் உள்ள முக்கிய தகவல்களும் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த 2014 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்ற பெற்ற நிலையில் காங்கிரஸ் பெரிய அளவில் சரிவை சந்தித்தது. அதன்பிறகு தொடர்ந்து பல தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியடைந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் காங்கிரஸ் உள்ளது.

சோனியா காந்தி அவ்வப்போது உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் தேசிய தலைவராக மல்லிகார்ஜூன கார்கே தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இது ஒருபுறம் இருக்க பாட்டி, தந்தை, தாய் வழியில் காங்கிரஸ் கட்சியை மீண்டும் பலப்படுத்தி மத்தியில் ஆட்சி கட்டிலில் அமர்த்துவது ராகுல் காந்தி மற்றும் அவரது தங்கை பிரியங்கா காந்தி ஆகியோரின் பொறுப்பாக மாறியுள்ளது.

ஸ்டாலின் ஸ்டைலை கையிலெடுத்த பிரியங்கா காந்தி.. மாஸ் அறிவிப்பால் குஷியில் கர்நாடக பெண்கள்.. ட்விஸ்ட்

English summary

Security arrangements have been beefed up as Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra is about to enter Jammu and Kashmir. However, due to the threat, the security officials have advised a car yatra instead of Rahul Gandhi's padayatra in Kashmir. The key information behind this advice has been released.