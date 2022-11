கூலி கேட்டது தப்பா? ராஜஸ்தான் தலித் வாலிபருக்கு அடி-உதை.. ‛அதை’ குடிக்க வைத்து கொடுமை.. ஷாக்

India

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் கூலி கேட்ட தலித் வாலிபரை அடித்து உதைத்து, யூரினை குடிக்க வைத்து செருப்பு மாலை அணிவித்து 5 மணிநேரம் சித்ரவதை செய்த கொடூரமான சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியான நிலையில் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் சாதிய பாகுபாட்டை களைந்து அனைவரும் சமம் என்பதை நிலைநாட்ட மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன. இருப்பினும் கூட சில நபர்கள் சாதிய பாகுபாட்டில் கொடுமைகளை அரங்கேற்றி வருகின்றனர்.

இத்தகைய நபர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் கூட இந்தியாவில் ஆங்காங்கே சாதிய பாகுபாட்டால் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருவது நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. அந்த வகையில் தான் தற்போது ராஜஸ்தானில் மிகவும் கொடுமையான சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

A gruesome incident has taken place in Rajasthan where a Dalit boy was beaten and kicked, made to drink urine and wore sandal garlands for 5 hours. The release of the related video has shocked everyone.