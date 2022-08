ராஜஸ்தான் அரசியலில் திருப்பம்.. பட்டியலின மாணவர் பலியால் எகிறும் பிரஷர்.. காங். "தலைகள்" ராஜினாமா!

India

oi-Halley Karthik

ஜெய்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தண்ணீர் குடிக்க தண்ணீர் பானையை தொட்டதற்காக ஆசிரியர் தாக்கப்பட்டதில் 9 வயது பட்டியலின மாணவன் ஒருவன் உயிரிழந்த நிலையில் இப்பிரச்னை ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெரும் தலைவலியாக உருவெடுத்துள்ளது.

தண்ணீர் பானையை தொட்டதற்காக ஆசிரியர் மாணவனை கடுமையாக தாக்கியதில் சில நாட்கள் மாணவன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்திருந்தார்.

இதனையடுத்து சில நாட்களுக்கு முன்னர் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இது அம்மாநிலத்தில் பெரும் அரசியல் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

(ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பட்டியலின மாணவன் ஒருவன் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அம்மாநில அரசுக்கு புதிய தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது): It was alleged in the FIR that Dalit boy Indra Kumar was beaten by his teacher Chhail Singh for touching the drinking water pot