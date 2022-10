5 ஆண்டு வறட்சி.. தவித்த இந்தியா - போக்கிய “ஸ்கை”யின் சிக்சர் மழை.. இனி 4வது பேட்ஸ்மேன் “நோ டென்சன்”

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கவுஹாத்தி: இந்திய அணியில் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 4 வது பேட்ஸ்மேனுக்கான இடம் நிரப்ப முறையான வீரர் கிடைக்காத நிலையில், அதற்கான விடையாக கிடைத்திருக்கிறார் சூர்யகுமார் யாதவ்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் டாப் ஆர்டரில் ஓபனராக நிலையான இடத்தை பிடித்துவிட்டார் கேப்டன் ரோகித் ஷர்மா. அவருடன் கே.எல்.ராகுல் அல்லது ஷிகர் தவான் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக மாறி மாறி விளையாடி வருகிறார்கள்.

எனவே இந்திய அணியில் ஓபனிங் பேட்டிங்கில் அதிக சிக்கல் இல்லை. அடுத்ததாக இந்திய அணியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 3 வது பேட்ஸ்மேனாக சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்து இருக்கிறார் கேப்டன் விராட் கோலி.

எனவே இந்திய அணியின் இந்த டாப் ஆர்டர் எப்போதுமே வலுவாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக 5, 6, 7 வது இடங்களில் தோனி ஓய்வுக்கு முன் அவர், ஹர்திக் பாண்டியா, ஜடேஜா ஆகியோர் நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இந்திய அணிக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தனர். தோனி ஓய்வுபெற்ற பின் அந்த இடம் ரிஷப் பண்டுக்கு கிடைத்தது.

“ஸ்கை”யின் 360 செய்கை! இந்திய டீவில்லியர்ஸின் “ஹாட்ரிக் 50” - யாரு சாமி நீங்க? சரவெடி

English summary

Suryakumar Yadav has been found as the answer to the lack of a proper player to fill the place of the 4th batsman in the Indian team for more than 5 years. Suryakumar Yadav hit hatrick half centuries in last 3 international matches.