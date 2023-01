எஜமானரின் கொலை வழக்கு.. 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் துப்பு துலக்கிய செல்ல நாய்.. போலீஸே வியந்த மாஸ் சம்பவம்

India

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் கொலை வழக்கு ஒன்றை கண்டுபிடிக்க கொலை செய்யப்பட்ட நபர் வளர்த்த நாய் உதவி செய்திருப்பது பேசுபொருளாகியுள்ளது. கொலை செய்யப்பட்ட நபரின் நாய் தன்னுடைய இறப்பு மூலம் இந்த உண்மையை வெளி கொண்டு வந்துள்ளது.

ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவர்கள் ஸ்வபன் சௌத்ரி-ருனா சௌத்ரி தம்பதியினர். இவருக்கு மோனாலிசா சௌத்ரி எனும் ஒரேயொரு பெண் இருந்தார். இவருக்கும் அதே மாநிலத்தை சேர்ந்த ஷெகாவத் என்பவருக்கும் இடையே சமீபத்தில் திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமணத்தில் மோனாலிசாவின் தந்தை ஸ்வபன் சௌத்திரிக்கு சம்மதம் இருக்கவில்லை. இருப்பினும் தனது மகளின் விருப்பத்திற்காக இந்த திருமணத்திற்கு பெயரளவில் சம்மதம் தெரிவித்தார்.

திருமணத்திற்கு பின்னர் இந்த ஸ்வபன் சௌத்ரி-ருனா சௌத்ரி தம்பதியினர் தனது மகளுக்கு பிகானரில் ஜெய்ப்பூர் சாலையில் உள்ள பல லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு காலி இடத்தை திருமண பரிசாக வழங்கினர். மோனாலிசா சௌத்ரிக்கு சிறு வயதிலிருந்தே நாய்கள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். எனவே திருமணத்திற்கு பின்னரும் புதிய வீட்டில் நாய்களை வளர்க்க தொடங்கினார். மோனாலிசா மொத்தமாக 4 நாய்களை வளர்த்து வந்துள்ளார். அதில் இவருக்கு மிகவும் பிடித்தது ஜிக்கி எனும் செயிண்ட் பெர்னார்ட் வகை நாய்தான்.

A dog raised by a murdered person has helped to solve a murder case in Rajasthan. The murdered man's dog brings out this fact by his death.