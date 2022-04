மாறி மாறி 6 பேர்! வரதட்சணை தராத மனைவி! நண்பர்களுடன் சேர்ந்து.“அதை”வீடியோ வேறு எடுத்து! பரபர சம்பவம்

India

oi-Rajkumar R

ஜெய்ப்பூர் : ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரதட்சணை தராததால் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து தனது மனைவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, அதனை வீடியோ எடுத்து யூடியூப்பில் பதிவிட்டதாக கணவன் மீது புகார் அளிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2020ஆம் ஆண்டில், நாட்டிலேயே அதிக பலாத்கார வழக்குகள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் (NCRB) அதிர்ச்சி தரும் தகவலை சமீபத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

ராஜஸ்தானில் மட்டும் 5,310 கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. ராஜஸ்தானை தொடர்ந்து உத்தரபிரதேசம் 2,769 கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் நடந்துள்ளது. அடுத்ததாக மொத்தம் 2,339 வழக்குகளுடன் மத்தியப் பிரதேசம் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

English summary

the husband had gang-raped his wife with friends and posted a video of her on YouTube for not paying a dowry of Rs 1.5 lakh In Rajasthan caused great shock