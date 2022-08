ராஜஸ்தானில் கபடி போட்டி: முதியவர்களுடன் மல்லுக்கட்ட முடியாமல் திணறிய இளைஞர்கள்.. டிரெண்டாகும் வீடியோ

India

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நடந்து வரும் கபடி போட்டிகளில், இளைஞர்களுக்கும் முதியவர்களுக்கும் இடையே நடக்கும் ஒரு போட்டியின் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதில் முதியவர்கள் அணி இளைஞர்கள் அணிக்கு சவால் விடும் வகையில் இருந்தது.

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ராஜீவ் காந்தி ஊரக ஒலிம்பிக் போட்டிகள் என்ற பெயரில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கிராமங்களில் விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

மாநிலத்தில் உள்ள 44 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

A video of a match between youngsters and seniors in the ongoing kabaddi matches in Rajasthan is going viral on social media. In this, the senior team was to challenge the youth team.