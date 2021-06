கொரோனா பரவல்.. அந்தமானில் பான் மசாலா, குட்கா போதைப்பொருள் பயன்படுத்த அதிரடி தடை!

India

போர்ட் பிளேயர்: தெற்கு அந்தமானில் பான் மசாலா, குட்கா போன்ற போதைப்பொருட்கள் விற்பனைக்கு ஒரு மாதம் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் யூனியன் பிரதேசமும், அழகிய பிரதேசமுமான அந்தமான்&நிக்கோபார் தீவுகளையும் கொரோனா விட்டு வைக்கவில்லை.

அமைதி குடிகொண்டுள்ள அங்கும் கொரோனா உட்புகுந்து அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அமைதியை சீர்குலைத்து விட்டது.

English summary

The sale of narcotics such as pan masala and gutka has been banned for a month in the southern Andamans