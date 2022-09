கூடிய அனைத்து மாநில அமைச்சர்கள்.. அர்பன் நக்சல்களுக்கு நீதித்துறை “சப்போர்ட்” -மோடியின் பரபர அட்வைஸ்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர் : சுற்றுச்சூழல் என்ற பெயரில் வளர்ச்சித் திட்டங்களை தடுக்கும் அர்பன் நக்சல்களுக்கு நீதித்துறை ஆதரவு கிடைத்துவிடுவதாகவும், மாநில அமைச்சர்கள் வளர்ச்சித் திட்டங்களை உடனுக்குடன் நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

மாநில சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர்களுக்கான தேசிய மாநாடு குஜராத் மாநிலம் நர்மதா மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஏக்தா என்ற நகரில் நடைபெற்றது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த மாநாட்டை காணொலி மூலமாக தொடங்கிவைத்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "அரசின் திட்டங்களை எதிர்ப்பவர்களுக்கும் நகர்புற நக்சல்களுக்கும் அரசியல் கட்சிகள் சில ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றன. அர்பன் நக்சல்கள் குஜராத் மாநிலம் சர்தார் சரோவர் அணை கட்டும் திட்டத்துக்கு அர்பன் நக்சல்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has also opened his mouth about Urban Naxals while the BJP has criticized those who took part in anti-Sterlite and methane protests in Tamil Nadu as Urban Naxals.