காங்கிரஸில் வீரப்ப மொய்லி கலகக் குரல்- கர்நாடகா வேட்பாளர்கள் தேர்வில் பணம் விளையாடுவதாக புகார்!

காங்கிரஸில் வீரப்ப மொய்லி கலகக் குரல்- பணம் விளையாடுவதாக புகார்!

பெங்களூரு: கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தலுக்கான காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வில் பணம் விளையாடுவதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் வீரப்ப மொய்லி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகாவில் விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஆட்சியைத் தக்க வைக்க காங்கிரஸும் மீண்டும் அரியணை ஏற பாஜகவும் தீவிரம் காட்டுகின்றன.

இந்த நிலையில் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரான வீரப்ப மொய்லி தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் போட்டுள்ள பதிவு பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது. கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தலுக்கான காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்வில் பணம் விளையாடுவதாக அதில் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

INC needs to solve money in politics. We can’t afford to have road contractors and their nexus with the state PWD minister determine how candidates are selected for the upcoming assembly elections. @OfficeOfRG @INCIndia @INCKarnataka @HarshaMoilyINC