ஒரே மாதம்.. 4 சம்பவம்.. மோடி & அமித் ஷா ஜோடிக்கு சவால் விடும் மமதா.. "பி.எம்" என கொண்டாடும் வங்கம்!

India

oi-Shyamsundar I

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையிலான மோதலில் கடந்த 1 மாதத்தில் மட்டும் ஏகப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்துவிட்டன. அதிலும் 4 முக்கியமான சம்பவங்கள் பிரதமர் மோடிக்கும், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிற்கு பெரிய நெருக்கடியை கொடுத்துள்ளது.

மிஸ்டர் பிரதமரே.. மிஸ்டர் மன் கி பாத் பிரதமரே.. என்னுடைய கதையை முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறீர்களா? முடியாது.. என்னுடைய கதையை உங்களால் ஒரு போதிலும் முடிக்க முடியாது. எனக்கு பயம் இல்லை. எங்களுக்கு பயம் இல்லை.

ஆக்ஸிஜன் 90-க்கு கீழ் இருந்தால் மட்டுமே சிகிச்சை- அரசின் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

முடிந்தால் செய்து பாருங்கள்.. ஒவ்வொரு மாநிலமும் என்னுடன் நிற்கும்.. இது மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி நேற்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் சொன்னது. ஆம் மாநில முதல்வர் ஒருவர் பிரதமருக்கு நேரடியாக சவால் விடும் அளவிற்கு பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. எப்படி என்னதான் நடந்தது?

English summary

West Bengal vs Union Government: How Mamata showed her spine in 4 instances in a single month during her new term as CM.