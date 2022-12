"வாழ்க்கையே போச்சு.. நேபாள் மீது கேஸ் போட போறேன்.." உலகை அலறவிட்ட பிகினி கில்லர்! ரிலீசான உடனே பரபர

India

oi-Vigneshkumar

காத்மாண்டு: உலகின் மிக கொடூரமான கொலைகாரர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படும் பிரெஞ்சு கொலைகாரன் பிகினி கில்லர் சார்லஸ் சோப்ராஜ் நேபாள சிறையில் இருந்து விடுதலையாகியுள்ளார். பலர் மீது வழக்கு தொடர உள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 1970களில் தொடங்கிப் பல ஆண்டுகள் சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய சீரியல் கில்லர் சார்லஸ் சோப்ராஜ். சுமார் 15 ஆண்டுகள் யாரிடமும் பிடிபடாமல் சார்லஸ் சோப்ராஜ் தனது கொடூர சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து கொண்டே வந்தார்.

இறுதியில் போலீசாரிடம் சிக்கிக் கொண்ட போதிலும், தான் எதுவுமே செய்யாத அப்பாவி என்பது போலவே தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார் இந்த சார்லஸ் சோப்ராஜ். இப்போது இவர் நேபாளத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

