கோவா தேர்தல் களத்துக்கு இன்னும் முன்னரே போயிருந்தால் விஸ்வரூபம் எடுத்திருப்போம்... மமதா பானர்ஜி

India

oi-Mathivanan Maran

கொல்கத்தா: கோவா சட்டசபை தேர்தல் களத்துக்கு முன்கூட்டியே சென்றிருந்தால் கூடுதல் இடங்களைப் பெற்றிருப்போம் என்று மேற்கு வங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மமதா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

கோவா உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல்களில் பதிவான வாக்குகள் நாளை மறுநாள் மார்ச் 10-ந் தேதி எண்ணப்படுகின்றன. இந்த தேர்தல்கள் தொடர்பாக எக்ஸிட் போல் முடிவுகள் நேற்று இரவு வெளியிடப்பட்டன.

கோவா, உத்தரகாண்ட்டில் ஆபரேஷன் தாமரை? மீண்டும் காங். எம்.எல்.ஏக்களை தூக்கி ஆட்சி அமைக்குமோ பாஜக?

English summary

West Bengal CM Mamata Banerjee said that TMC could have done better in Goa State if they had had more time.