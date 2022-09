சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க.. பானையில் பத்திரமா இருந்த "சீஸ்!" அதுவும் 2600 வருஷமா! எகிப்தில் 8வது அதிசயம்

International

oi-Halley Karthik

கெய்ரோ: எகிப்தில் சுமார் 2,600 ஆண்டுகள் பழமையான பாலாடைக் கட்டியை (சீஸ்) தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

இதுவரை மனித உடல்கள், ஆபரணங்கள், சிற்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான சீஸை கண்டுபிடித்திருப்பது பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பானையிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட இந்த சீஸ் கிமு 688 மற்றும் 525 காலகட்டத்திற்கு இடைப்பட்டதாக இருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

புரட்டாசி சனி விரதம்: சனியால் ஏற்படும் சங்கடங்கள் நீங்கும்..ஏழுமலையானை வழிபட்டால் என்னென்ன நன்மைகள்

English summary

Archaeologists have discovered a 2,600-year-old cheese in Egypt. While human bodies, ornaments and sculptures have been found so far, the discovery of thousands of years old cheese has caused great surprise. The cheese found in the pot dates back to between 688 and 525 BC, researchers said.