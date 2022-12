பயந்து ஓட்டம்.. இலங்கை பாதுகாப்பு படையில் 20,000 பேர் நீக்கம்..பொருளாதார நெருக்கடிக்கு நடுவே அதிரடி

International

கொழும்பு: இலங்கையில் பாதுகாப்பு படைகளில் இருந்து பயந்து அல்லது விலகி ஓடியவர்களில் ஏறக்குறைய 20 ஆயிரம் பேர் அதிரடியாக நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வரும் நிலையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் அண்டை நாடாக இலங்கை உள்ளது. இந்நிலையில் தான் இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு முதல் முதலாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்தது.

இதனால் உணவு, எரிபொருட்களின் விலைகள் விண்ணை தொட்டன. அதோடு பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடும் நிலவியது. இதனால் கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் இலங்கையில் மக்கள் தன்னெழுச்சியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட துவங்கினர்.

In Sri Lanka, around 20,000 defence personnel who deserted the Sri Lankan forces have been officially delisted from their services as part of a general amnesty.