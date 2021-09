10 நிமிஷத்தில்.. 1.5 லிட்டர் கோகோ கோலா குடித்த இளைஞர் திடீரென பலி.. அதிர வைக்கும் டெஸ்ட் ரிசல்ட்!

International

பெய்ஜிங்: சீனா தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் 1.5 லிட்டர் கோகோ கோலாவை 10 நிமிடங்களில் மளமளவெனக் குடித்த இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொதுவாகவே பார்ட்டிகளில் மதுபானங்கள் அல்லது கூல் ட்ரிங்குகளை வேகமாகக் குடிப்பவர்கள் அல்லது ஒரு சிப்பில் குடிப்பவர்கள் யார் எனப் போட்டிகள் நடைபெறும். இது ரிஸ்க் ஆன விளையாட்டு என்றும் இதனால் உயிரிழக்கும் அபாயம் உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகின்றனர்.

இருப்பினும், இதையெல்லாம் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாதவர்கள் தொடர்ந்து இதுபோன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் உயிரிழப்புகளும் ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது.

English summary

A man in China is said to have died after he quickly drank 1.5 litres of Coca-Cola in a span of 10 minutes. China news latest.