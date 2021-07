பிலிப்பைன்ஸ் இராணுவ விமானம் தரையிரங்கும் போது பயங்கர விபத்து.. 17 பேர் மரணம்.. 15 பேர் மீட்பு

International

oi-Velmurugan P

மணிலா; பிலிப்பைன்ஸ் விமானப்படையின் சி -130 என்ற ராணுவ சரக்கு விமானம் சுலுவில் இன்று பிற்பகல் விபத்துக்குள்ளானது. 85 பேருடன் கீழே விழுந்து நொறுங்கி தீப்பிடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் சிக்கி இதுவரை 17 பேர் பலியாகி உள்ளனர். 15 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிலிப்பைன்ஸ் நேரப்படி காலை 11:30 மணியளவில் ராணுவ சரக்கு விமானம் இந்த கோர விபத்தில் சிக்கியிருப்பதாக ஊடக செய்திகளில் சொல்லப்படுகிறது. விபத்துக்கு என்ன காரணம் என்பது தெரியவில்லை.

விமானம் சுலுவில் உள்ள ஜோலோ துறைமுகத்தில் தரையிறங்கிய போது விபத்தில் சிக்கியிருக்கிறது. மீட்பு நடவடிக்கைகள் துரிதமாக நடந்து வருகின்றன.

English summary

Philippines AirForce: One of the newly delivered C-130H from the US (t/n: 5125) crashed today in Sulu. AFP stated that it was carrying 85 people when it crashed. The plane was recently commissioned into the Philippine Air Force back in January 2021.