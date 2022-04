ஆப்கானில் கோர தாக்குதல்! பள்ளியில் குண்டு வெடிப்பு! “ஷியா ஹசாரா” முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான தாக்குதலா?

International

காபூல் : தாலிபான்கள் ஆட்சி செய்யும் ஆப்கானிஸ்தானின் தலைநகர் காபூலில் அடுத்தடுத்து மூன்று குண்டுகள் வெடித்த நிலையில் 7 குழந்தைகள் உட்பட 14 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளதாகவும், நான்கு பேர் உடல் சிதறி உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி அமைந்த பிறகு அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் தொடர்ந்து மோசமான நிலையில் சென்றுகொண்டிருக்கிறது.

ஆப்கானின் எதேச்சதிகாரம் காரணமாக பல்வேறு உலக நாடுகள் அந்நாட்டு தூதரக உறவை உதவிகளையும் நிறுத்திவிட்டன.

A series of three bomb blasts near the Taliban's capital, Kabul, has injured at least 14 people, including seven children, and left four dead.