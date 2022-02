ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நீர்த்து போன தீர்மானம்.. அடுத்த "ஆயுதத்தை" கையில் எடுக்கும் அமெரிககா?

International

ஜெனீவா: ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் அமெரிக்கா கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ரஷ்யா நீர்த்து போக செய்த நிலையில் 193 நாடுகளை உறுப்பினர்களாக கொண்ட ஐநா சபையில் தீர்மானம் கொண்டு வர வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிகிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா இன்று 4ஆவது நாளாக போர் தொடுத்து வருகிறது. அந்நாட்டின் விமான தளங்கள், ராணுவ தளங்கள், நீர்மின் நிலையங்கள், எண்ணெய் கிணறுகளை துவம்சம் செய்த ரஷ்யா எப்படியாவது தலைநகர் கீவ்வை கைப்பற்ற முடிவு செய்து முன்னோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.

உக்ரைனில் உயிரிழக்கும் அப்பாவிகள்... 3 குழந்தைகள் உள்பட 198 பேர், போரில் பலி

இந்த நிலையில் நாஜிக்களை போல மிகவும் ஆக்ரோஷமாக உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்கி வருவதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை அடுத்து அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் தலையிட்டு போரை நிறுத்துமாறு பல கட்ட முயற்சிகளை எடுத்தன. ஆனாலும் ரஷ்யா கேட்காமல் குறுக்கே யார் வந்தாலும் அவ்வளவுதான் என மிரட்டல் விடுத்துள்ளது.

English summary

America and other countries may pass resolution against Russia in UN assembly where Russia does not have a Veto Power.