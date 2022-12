கொரோனா எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும்.. நாங்க வேற மாறி! மாஸ்கை கழற்றாமலே சாப்பிடுவோம்.. பரவும் வீடியோ!

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: கொரோனா எத்தனை மாறுபாடு அடைந்தாலும் அதற்காக விதிக்கப்படும் கட்டுப்பாடுகள் நான் சாப்பிடுவதை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது என்று சொல்லும் வகையில் ஒருவர் வித்தியாசமான முறையில் மாஸ்க் அணிந்து கொண்டே சாப்பிடும் காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ஜீரோ கோவிட் பாலிசி என்ற பெயரில் மிகக் கடுமையான கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை விதித்து மக்களை திறந்த வெளி சிறைச்சாலையில் அடைத்தது போன்ற கெடுபிடிகளை சீனா விதித்து வந்தது.

இதனால், உலக நாடுகளில் எல்லாம் தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கில் கொரோனா பரவி வந்த போது வெறும் சொற்ப எண்ணிக்கையில் மட்டுமே தங்கள் நாட்டில் கொரோனா பதிவாகி வந்த சொல்லி வந்த சீனா.. தற்போது ஒமிக்ரானின் பிஎப் 7 வகை கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தத்தளித்து வருகிறது.

English summary

The footage of a person wearing a mask and eating in a strange way is spreading rapidly on the internet, saying that no matter how different the corona virus is, the restrictions imposed for it will not affect my eating in any way.