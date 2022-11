ஆஹா.. சீனா போட்ட பிளான்.. பிரிட்டனில் இருந்து களமிறக்கப்படும் "எக்ஸ்" வீரர்கள்.. என்ன காரணம்?

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: சீனா தனது விமானப்படைக்கு பயிற்சி வழங்க பிரிட்டனின் ஓய்வுபெற்ற விமானப்படை வீரர்களை பணியமர்த்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஏற்கெனவே தைவான் விஷயத்தில் அமெரிக்கா மூக்கை நுழைத்துள்ள நிலையில், இதற்கு சீனா தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், பிரிட்டன் நாட்டின் ஓய்வு பெற்ற விமானப்படை வீரர்களை பணிக்கு அமர்த்தியுள்ளது சீனா. இதன் மூலம் சீனா, அமெரிக்காவுடனான மோதலுக்கு தயாராகிறதா? என்கிற கேள்வியை எழுப்புவதாக சர்வதேச அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறியுள்ளனர். அதேபோல கடந்த 2020ல் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்தியா-சீனா வீரர்களுக்கிடையே மோதல் வெடித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

China has reportedly hired retired British airmen to train its air force. While America has already stuck its nose in the matter of Taiwan, China is strongly opposed to this. In this case, China has hired retired British Air Force personnel. Is China preparing for a confrontation with the United States? International political commentators have said that they are raising the question. Similarly, it is noteworthy that in 2020, a conflict broke out between India and China soldiers in the Galwan Valley.