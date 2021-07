விசாரணை குழுவை அனுப்புவோம்.. கோபத்தில் சீனா.. நடுங்கும் பாகிஸ்தான்.. சிபிஇசி கூட்டமும் ஒத்திவைப்பு

International

oi-Veerakumar

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் நடந்த குண்டு வெடிப்பில் சீனர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக, சீனா கடும் கோபமடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விசாரணைக்கு குழுவை அனுப்ப உள்ளதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானியர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

60 இந்துக்கள்.. இஸ்லாத்துக்கு கட்டாய மதமாற்றம்.. அதிர்ச்சி வீடியோ வெளியீடு.. பாகிஸ்தானில்..!

சீன பாகிஸ்தான் பொருளாதாரத்தால் வாரத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக பேசு என்ற இடத்தில் மின்சார உற்பத்தி நிலையம் அமைத்து வரப்படுகிறது.

மின் உற்பத்தி நிலையத்தை அமைக்கும் பணியில் சீன இன்ஜினியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

China is reportedly angry over a bomb blast in Pakistan that killed Chinese. China's announcement that it is sending a team to investigate has come as a shock to Pakistanis.