பழைய மாதிரியே நடக்குதே.. அதிகரிக்கும் கொரோனா.. மீண்டும் ஒரு அலை பரவுமோ? சீனாவால் கிளம்பும் பீதி

பீஜிங்: சீனாவில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், உண்மையான உயிரிழப்பு எண்ணிக்கைகளை அந்த நாடு மூடி மறைப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்துள்ளன. இதுஒருபுறம் இருக்க ஆண்டு இறுதியில் கொரோனா அதிகரிக்க தொடங்கியிருப்பது மீண்டும் உலகம் முழுவதும் ஒரு கொரோனா அலைக்கு வழி ஏற்படுத்துமோ என்ற அச்சமும் பரவலாக எழுப்பப்படுகிறது.

உலகில் முதன் முதலாக கொரோனா பரவிய நாடு சீனாதான். அந்த நாட்டில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் தான் கொரோனா முதன் முதலாக இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகம் ஆனது.

அதன்பிறகு சில மாதங்களில் உலகம் முழுவதும் பரவி பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டது.

உலக நாடுகளின் சந்தேகம் சரிதானோ?.. மனிதன் உருவாக்கியது தான் கொரோனா வைரஸ்..ஒரே போடாக போட்ட விஞ்ஞானி

As the spread of the Corona virus continues to rise in China, there have been accusations that the country is covering up the true death toll. Apart from this, the fear that the corona virus has started to increase at the end of the year may once again lead to a corona wave around the world is widely raised.