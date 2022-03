நேட்டோ உடன் சேர மாட்டோம்...புடினுடன் நேரடியாக பேசத்தயார் - உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அறிவிப்பு

International

oi-Jeyalakshmi C

கீவ்: நேட்டோ நாடுகளின் உறுப்பினராக சேர்த்துக்கொள்ள உக்ரைன் வலியுறுத்தாது என அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கூறியுள்ளார். ரஷ்யா உடன் சமரசத்தில் ஈடுபட முடிவெடுத்துள்ளதாகவும், அதிபர் புடினுடன் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் எனவும் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அறிவித்துள்ளார்.

உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே கடந்த 24ஆம் தேதி முதல் போர் நடைபெற்று வருகிறது. 15வது நாளாகத் தொடர்ந்து உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. உக்ரைனின் பல நகரங்களில் ரஷ்யா நடத்திய தாக்குதல் காரணமாக உக்ரைன் உருக்குலைந்து போயுள்ளது. பதிலுக்கு உக்ரைனும் தாக்குதல் நடத்துவதால் சேதங்கள் அதிகமாகி வருகின்றன.

திங்கட்கிழமையன்று உக்ரைனின் கார்கிவ் நகரில் உக்ரைன் ராணுவத்துக்கும், ரஷ்ய ராணுவத்துக்கும் இடையே நடந்த தாக்குதலில், ரஷ்ய ராணுவப் படையின் ஜெனரல் மேஜர் விட்டலி ஜெராசிமோவ் உக்ரைன் படையினரால் கொல்லப்பட்டார் என உக்ரைன் ராணுவ புலனாய்வு அமைப்பு அதிகாரபூர்வ தகவல் வெளியிட்டிருக்கிறது.

உக்ரைன் போரால் ரஷ்யாவுக்கு மேலும் சிக்கல்.. எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு அமெரிக்கா தடை.. ஜோ பைடன் அதிரடி..!

English summary

Ukraine President Volodymyr Zelenskyy said he is no longer pressing for NATO membership for Ukraine, a delicate issue that was one of Russia’s stated reasons for invading its pro-Western neighbour.