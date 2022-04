தென்னாப்பிரிக்காவை புரட்டிய புயல், வெள்ளத்தில் 341 பேர் பலி.. இரண்டே நாளில் கொட்டிய 6 மாத மழை

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கேப்டவுன் : தென்னாப்பிரிக்காவில் 60 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் கொட்டித்தீர்த்த பெருமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 341 ஆக அதிகரித்து உள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்காவின் முக்கிய மாகாணங்களான டர்பன் மற்றும் வஜுலு நடாவில் வீசிய அதிவேக புயலால் நகரங்கள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்து இருக்கின்றன. அத்துடன் கொட்டித் தீர்த்த பெருமழையால் நீர்நிலைகள் நிரம்பின.

அபாய அளவை தாண்டி நீர்நிலைகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது. வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர்.

தூத்துக்குடி டூ நீலகிரி.. தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் வெளுத்த மழை.. சென்னை வானிலை எப்படி இருக்கும்?

English summary

The death toll from floods and landslides caused by torrential rains in South Africa has risen to 341, the worst in 60 years: தென்னாப்பிரிக்காவில் 60 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் கொட்டித்தீர்த்த பெருமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 341 ஆக அதிகரித்து உள்ளது.