அச்சுறுத்தும் டெல்டா கொரோனா.. ஆஸ்திரேலியா முதல் ஆப்பிரிக்கா வரை.. விரைவில் 3ஆம் அலை? புதிய வார்னிங்

oi-Vigneshkumar

சிட்னி: கொரோனா வைரசை வெற்றிகரமாகக் கட்டுப்படுத்தியதாகக் கருதப்படும் ஆஸ்திரேலியா, இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட நாடுகளிலும்கூட டெல்டா வகை கொரோனாவால் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளதால், மீண்டும் கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரசுடன் போராடுவதும், வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதுமே உலக நாடுகளுக்கு பெரும் போராட்டமாக உள்ளது. வளர்ந்த நாடுகள் முதல் பின்தங்கிய நாடுகள் வரை கொரோனா பாதிப்பை தற்போது கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதே அனைத்து நாடுகளுக்கும் முக்கிய சவாலாக உள்ளது.

கடந்த ஆண்டு முதலில் கொரோனா பரவ தொடங்கிய போது, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற வளர்ந்த நாடுகளும்கூட வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த திணறின.

பிரேசில் நாட்டில் அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு - 5,11,272 பேர் பலி

English summary

Delta Corona Variant cases begin to raise in Australia, Israel, and African countries. Many new restrictions are also placed to curb corona spread.