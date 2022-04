யாருன்னு தெரியுதா?.. அதே "கள்ளக்காதல்" பிரபலம்தான்.. பாகிஸ்தானை தெறிக்க விடும் அமைச்சர் ஹீனா ரப்பானி

International

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் ஹீனா ரப்பானியை அவ்வளவு சீக்கிரம் யாராலும் மறந்துவிட முடியாது.. மீண்டும் லைம்லைட்டில் வந்துள்ளார் ஹீனா..!

பாகிஸ்தானில் அரசியல் குழப்பம் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததையடுத்து, புதிய அமைச்சரவை உருவாகி உள்ளது.. பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீப் தலைமையிலான அரசில் 31 கேபினட் அமைச்சர்கள் 3 இணை அமைச்சர்கள் உள்பட 34 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டுள்ளனர்.

இந்த அமைச்சரவையில், புதிய சுகாதார அமைச்சராக பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி அப்துல் காதர் படேல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்..

ஆட்சி மாறினாலும் காட்சிகள் மாறவில்லை.. பாகிஸ்தானில் தலைவிரித்து ஆடும் மின் பற்றாக்குறை! என்னாச்சு

