18 வயதுக்கு மேலுள்ளோருக்கான வீடியோ பார்க்க பாஸ்போர்ட், அல்லது லைசென்ஸ் தேவை! ஆஸி.யில் யூடியூப் செக்

Noorul Ahamed Jahaber Ali

கான்பெர்ரா: ஆஸ்திரேலியாவில் யூடியூப் மற்றும் கூகுள் பிளேவில் 18 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான வசதிகளை சிறுவர்கள் பயன்படுத்தாமல் தடுக்க அந்நாட்டு பயனர்களிடம் ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது பாஸ்போர்ட் ஆவணங்களை கேட்டுப்பெற கூகுள் திட்டமிட்டு உள்ளது.

இணைய உலகின் ஜாம்பவானான கூகுள் தேடுபொறி மட்டுமின்றி யூடியூப், ஜி மெயில், ஆண்டிராய்டு, கூகுள் ப்ளே என பல்வேறு மென்பொருட்களையும், இணைய சேவைகளையும் நடத்தி வருகிறது. இதை நாளொன்றுக்கு உலகம் முழுவதும் பல கோடிக்கணக்கானோர் பயன்படுத்துகின்றனர்.

English summary

Google plans to ask users driving licenses or passports in Australia to prevent children under the age of 18 from accessing adult content on YouTube and Google Play.