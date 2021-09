'தாலிபான் முகம் மாறுகிறதா'? 'உண்மையில் அவர்கள் பிளான் தான் என்ன'? காபூல் ஏர்போர்டில் நடந்த சம்பவம்!

International

oi-Velmurugan P

காபூல் : ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர், முதல் முறையாக காபூல் விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட விமானத்தில் அமெரிக்கர்கள் உட்பட சுமார் 100 பயணிகள் தோஹா வந்தடைந்தனர். அமெரிக்க தலைமையிலான வெளியேற்றம் முடிவடைந்த பின்னர் வெளிநாட்டினரை அழைத்துச் சென்ற முதல் விமானம் இதுதான்.

தாலிபன்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி காபூலை கைப்பற்றியபின்னர் மொத்த ஆப்கானிஸ்தானும் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது. அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வந்த நாளில் இருந்து அடுத்த 16 நாட்கள், அதாவது ஆகஸ்ட் 31 வரை ஏராளமான அமெரிக்கர்கள், அமெரிக்காவிற்காக வேலை செய்தவர்கள். அரசு ஊழியர்கள் நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடினர்.

இந்நிலையில் அமெரிக்கா ஆகஸ்ட் 31ம் தேதி படைகளை வாபஸ் பெற்ற பின்னர், புதிதாக ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அகதிகளாகவோ அல்லது அமெரிக்கர்கள் உள்பட வெளிநாட்டினரோ வெளியேற முடியாமல் தவித்து வந்தனர்.

English summary

About 100 passengers, including Americans, arrived in Doha on a flight departing from Kabul airport for the first time since the Taliban came to power in Afghanistan. This is the first flight carrying foreigners since the end of the US-led evacuation.