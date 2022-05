சூரியனை விட 40 லட்சம் மடங்கு பெரியது! ஒளியை கூட விட்டு வைக்காதாம்.. இது தான் அந்த பிளாக் ஹோல்

International

oi-Vigneshkumar

பாரீஸ்: நமது பால்வெளி மண்டலத்தில் உள்ள பிளாக் ஹோல் எனப்படும் மிகப் பெரிய கருந்துளையின் படம் முதல்முறையாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பால்வெளி மண்டலத்தில் உள்ள ஏகப்பட்ட பிளாக் ஹோல்கள் எனப்படும் கருந்துளைகள் உள்ளன. பிளாக் ஹோல்களில் இருந்து அபரிவிதமான ஆற்றல் வெளிவரும்.

இந்த பிளாக் ஹோல்கள் குறித்து உலகெங்கும் ஆய்வுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனிடையே பால்வெளியில் உள்ள மிகப் பெரிய பிளாக் ஹோலின் படம் இப்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Astronomers unveiled the first image of a supermassive black hole at the centre of our own Milky Way galaxy: (பால்வெளி மண்டலத்தில் உள்ள மிகப் பெரிய பிளாக் ஹோல்) All things to know about Sagittarius A* supermassive black hole.