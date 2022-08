கூகுளுக்கு ஆஸ்திரேலியா கோர்ட் விதித்த மில்லியன் டாலர் அபராதம்; ஏன் தெரியுமா?

International

கான்பெரா: உலகின் மிகப் பெரிய சர்ச் இன்ஜின் நிறுவனமான கூகுள், அதன் பயனாளர்களை தவறாக வழிநடத்தியதற்காக சுமார் 43 மில்லியன் டாலர்கள் அபராதம் செலுத்த வேண்டும் என்று ஆஸ்திரேலியா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இது குறித்து அறிவிப்பை அந்நாட்டு போட்டி கண்காணிப்புக் குழு வெளியிட்டுள்ளது. இதில் மேற்குறிப்பிட்ட தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

கடந்த 2017 டிசம்பர் முதல் 2018 ஜனவரி வரையான காலகட்டத்தில் கூகுள் இந்த தவறை மேற்கொண்டதாகவும் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

(கூகுள் நிறுவனத்திற்கு, பயனாளர்களை தவறாக வழிநடத்தியதற்காக அபராம் வித்தது ஆஸ்திரேலிய நீதிமன்றம்): Australia's competition watchdog said on Friday that Alphabet Inc’s Google unit was ordered by the country’s Federal Court to pay AU$60 million ($42.7 million) in penalties for "misleading users on collection of their personal location data."