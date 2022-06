பாகிஸ்தான் பொருளாதாரத்தை தூக்கி சுமக்கும் "கழுதைகள்"! சீனாவுக்கும் செம லாபம்! ஒரே கல்லில் 2 மாங்காய்

International

oi-Vigneshkumar

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் நாட்டின் பொருளாதார நிலைமையைக் காப்பதில் கழுதைகளுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா...

கொரோனா பெருந்தொற்று உலகின் அனைத்து நாடுகளையும் மோசமாகப் பாதித்தது. நமது அண்டை நாடான இலங்கையில் இப்போது ஏற்பட்டுள்ள மோசமான பாதிப்பிற்கு கொரோனா வைரஸ் தான் முக்கிய காரணம்.

இலங்கை நாட்டில் மட்டுமல்ல, பாகிஸ்தான் நாட்டிலும் பொருளாதார நிலை மோசமாகவே உள்ளது. நிலைமை கையை மீறிச் செல்லாமல் இருக்க அந்நாட்டு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

English summary

Donkey is helping to keep on Pakistan's economy: (பாகிஸ்தான் பொருளாதாரத்தைக் காக்க உதவும் கழுதைகள்) Pakistan has been prioritising agriculture and livestock to boost its economy.