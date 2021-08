அமெரிக்க ராணுவத்திடம் அதி நவீன பயிற்சி பெற்ற ஆப்கன் படைகள்.. தாலிபான்களிடம் தோற்றது ஏன் தெரியுமா?

International

oi-Veerakumar

காபூல்: அமெரிக்காவால் 83 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவில் 20 வருடங்களாக உருவாக்கப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவம். ஆனால் தாலிபான்கள் முன்பாக முற்றிலுமாக தோல்வியடைந்து ஒடுங்கியுள்ளது.

சில பகுதிகளில் துப்பாக்கியிலிருந்து ஒரு குண்டு கூட வெளியேறாமல் அப்படியே தாலிபான்களிடம் சரண் அடைந்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவம்.

ஆப்கானிஸ்தான் மட்டுமல்ல, அமெரிக்கா வழங்கிய சக்தி வாய்ந்த துப்பாக்கிகள், வெடிகுண்டுகள், ஹெலிகாப்டர்கள் போன்றவையும் இப்போது தாலிபான்கள் வசமாகி உள்ளன.

English summary

Developed and trained by the United States at a cost of $83 billion, the Afghan Army. But the Afghan army has surrendered to the Taliban in some areas without a single shot being fired.