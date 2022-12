திருமணம் கடந்து.. கள்ளக்காதல் செய்தால் 1 வருஷம் ஜெயில்.. வருகிறது புதிய சட்டம்.. இந்தோனேஷியாவில்!

International

பாலி: திருமணத்தை தாண்டி பிற நபர்களுடன் பாலியல் உறவில் ஈடுபட்டால் ஒரு ஆண்டு வரை சிறை தண்டனை விதிக்கும் சட்டம் விரைவில் இந்தோனேசியாவில் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்கு முன்பே இந்த சட்டம் கொண்டு வர முயற்சித்த போது கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பிய நிலையில் தற்போது மீண்டும் அமல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தெற்காசிய நாடுகளில் ஒன்று இந்தோனேசியா.. தீவுக்கூட்டங்களை உள்ளடக்கிய இந்தோனேசியாவில் சுமார் 17 ஆயிரம் தீவுக்கூட்டங்கள் உள்ளன.

இந்தோனேசியாவில் 20 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இஸ்லாமிய பெரும்பான்மை நாடாக இந்தோனேசியா உள்ளது.

English summary

A law punishable by up to a year in prison for having sex outside of marriage will soon be implemented in Indonesia. Earlier, when this law was tried to be introduced, there were strong protests and now it has been decided to re-enforce it.