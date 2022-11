பிரம்மிக்க வைத்த கத்தார்.. பிபா உலகக்கோப்பையில் ஜொலிக்கும் இந்தியர்கள் உழைப்பு! வெயிலில் பட்ட பாடு

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தோஹா: பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் போட்டிக்காக கத்தார் செய்து இருக்கும் பிரமாண்ட ஏற்பாடுகளின் பின்னணியில் பல்லாயிரக்கணக்கான இந்திய தொழிலாளர்களின் பல ஆண்டுகால உழைப்பு அடங்கி இருக்கிறது.

உலகின் விளையாட்டு திருவிழாவாக ஒலிம்பிக் தொடர் மற்றும் பிபா கால்பந்து உலகக்கோப்பை தொடர் விளையாட்டு ரசிகர்களால் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது 2022 பிபா உலகக்கோப்பை தொடர் அரபிய நாடான கத்தாரில் வரும் நவம்பர் 20 ஆம் தேதியான நேற்று தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது.

6500 மரணங்கள், நோ செக்ஸ், தன்பால் ஈர்ப்பு தடை! கால்பந்து உலக கோப்பை சுற்றியிருக்கும் பரபர சர்ச்சைகள்

English summary

The massive preparations and architectures in Qatar is making for the FIFA World Cup football series have done for many years is the work by tens of thousands of Indian workers.