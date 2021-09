இந்தோனேசியா சிறையில் அதிகாலையில் பயங்கர தீ விபத்து.. தூங்கிக் கொண்டிருந்த 41 கைதிகள் உடல் கருகி பலி!

International

oi-Vigneshkumar

ஜகார்தா: இந்தோனேசியா நாட்டின் பாண்டன் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள சிறையில் நேற்று திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் குறைந்தது 41 பேர் பலியாகியுள்ளனர், அதேபோல பலர் காயமடைந்துள்ளனர்.

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக இந்தோனேசியா ஏற்கனவே பல சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு இருந்தது. இந்தியாவில் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய டெல்டா கொரோனாவால் இந்தோனேசியாவில் கடந்த சில வாரங்களாகவே மருத்துவமனைகள் நிரம்பின.

இந்தச் சூழலில் இப்போது அங்கு மற்றொரு மோசமான விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் குறைந்தது 41 பேர் பலியாகியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.

சிஏஏ சட்டமும் எதிர்ப்புகளும்.. உலக நாடுகள் இந்தியாவை உற்றுநோக்கிய நிகழ்வு.. ஒரு சிறிய ரீவைண்ட் இதோ.!

English summary

Fire in Indonesian prison killing 41 people and injuring dozens of others. Overcrowded is believed to be the major reason for rising in the death count.