கிம் ஜாங் உன்னுக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்த வடகொரிய ராணுவ அதிகாரி நீக்கம்.. ஏன் என்னாச்சு?

பியாங்கியாங்: வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன்னுக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்த வடகொரிய ராணுவ அதிகாரி பாக் ஜாங் சோன் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இவருக்கு பதிலாக ரி யோங் கில் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆங்கில ஊடகங்கள் கூறுகின்றன. இந்த நீக்கம் எதற்காக நடந்தது என்பது குறித்து தெரியவில்லை. வடகொரியாவின் அதிபர் கிம் ஜாங் உன்.

இங்குள்ள ராணுவத்தை மீறி அதிபர் குறித்த தகவல்களோ அந்த நாடு எடுக்கும் முடிவுகளோ வெளியே துளி கூட கசியாது. அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட்டாக இருக்கும். அதிபர் கிம் ஜாங் இரு முறை மக்கள் முன்பு தோன்றாமல் இருந்த போதெல்லாம் அவர் குறித்து பல வதந்திகள் வெளியாகின.

North Korea President Kim Jong Un sacks country's powerful military official Pak Jong Chon. He was replaced by Ri Yong Gi. No reasons for the change was given.