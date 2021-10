செமல்ல.. பிரீத்தி ஜிந்தாவை 'காப்பாற்றிய' ஷாருக்கான்.. கேகேஆர்-பஞ்சாப் போட்டியில் நடந்தது என்ன?

International

oi-Veerakumar

துபாய்: ப்ரீத்தி ஜிந்தாவை ஷாருக்கான் எத்தனை முறைதான் காப்பாற்றுவது.. இதோ பாருங்க நேற்றைய போட்டியிலும், அவருக்கு ஷாருக் கான்தான் ஹீரோயிசம் செய்து காப்பாற்ற வேண்டியதாயிற்று என்று கண் சிமிட்டுகிறார்கள் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள்.

கொல்கத்தா அணி உரிமையாளர் ஷாருக் கான், பஞ்சாப் அணி உரிமையாளர் பிரீத்தி ஜிந்தாவிற்கு உதவி செய்தாரா என்று நினைத்துவிட வேண்டாம். இது விஷயமே வேறு.

நேற்று துபாய் சர்வதேச மைதானத்தில் வைத்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் கேகேஆர் அணிகள் இடையே நடைபெற்றதே அந்த போட்டி பற்றியது.

English summary

KKR vs Punjab match: Cricket fans are winking that Shah Rukh Khan had to do heroism and save Preity Zinta in yesterday's IPL match too.