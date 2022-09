லண்டனில் திருடப்பட்ட ரூ.2.39 கோடி மதிப்புள்ள கார்.. தேடிப்பார்த்த போலீசுக்கு.. காத்திருந்த அதிர்ச்சி

International

oi-Halley Karthik

இஸ்லாமாபாத்: லண்டனில் திருடப்பட்ட உயர் ரக கார் ஒன்று பாகிஸ்தானின் கராச்சியில் மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சுமார் ரூ.2.39 கோடி மதிப்பு கொண்ட இந்த கார், உலகின் மிகவும் பிரபலமான பென்ட்லி முல்சேன் நிறுவனத்தின் பிரத்யேக தயாரிப்பாகும்.

இந்த கார் பாகிஸ்தானின் கராச்சியில் உள்ள ஓர் ஆடம்பர பங்களாவிலிருந்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் மீட்டெடுத்துள்ளனர்.

English summary

A high-end car stolen in London has been recovered in Karachi, Pakistan. Priced at around Rs.2.39, this car is an exclusive product of the world's most famous Bentley Mulsanne. The car was recovered by customs officials from a luxury bungalow in Karachi, Pakistan.