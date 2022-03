"அம்மா முடியலை.. பயமா இருக்கு.." உக்ரைன் போரில், மரணத்துக்கு முன் ரஷ்ய வீரர் அனுப்பிய மெசேஜ்

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: ‛‛அம்மா முடியவில்லை. நான் பயந்துள்ளேன். உக்ரைனில் உண்மையான போர் நடந்து வருகிறது. நாங்கள் உக்ரைன் நகர் மட்டுமின்றி பொதுமக்களையும் குறிவைத்து குண்டுகள் வீசி வருகிறோம்'' என ரஷ்ய ராணுவ வீரர் தனது மரணத்துக்கு முன்பு தாய்க்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. 6 நாளாக இன்றும் ரஷ்ய படைகள் தாக்குதலை தொடர்ந்து குண்டுகளை வீசுகின்றன. இதனால் உக்ரைன் நகரங்களில் போர் மேகம் இன்னும் கலையவில்லை. தொடர்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன.

ஜாக்கிரதையா இருங்க! அடுத்தடுத்து 2

இதனால் அமைதியான வாழ்க்கையை இழந்து உக்ரைன் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர். இதையடுத்து சொந்த நாட்டை விட்டுவிட்டு அண்டை நாடுகளில் அடைக்கலம் தேடி வருகின்றனர்.

English summary

‛‛Mom its so hard. I'm scared. The real war is going on in Ukraine. We are bombing not only the city of Ukraine but also the civilian population" texted a Russian soldier to his mother before death.