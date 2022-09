கிராமத்தை வெள்ளம் சூழ்ந்தது.. இந்து கோவிலில் தங்கிய முஸ்லிம் மக்கள்.. பாகிஸ்தானில் நெகிழ்ச்சி!

International

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமபாத்: பாகிஸ்தானின் கனமழையால் கிராமம் முழுவதும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளதால், அங்குள்ள முஸ்லிம் மக்கள் பலரும் மத நல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அருகில் உள்ள இந்து கோவிலில் தங்கியிருப்பது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பாகிஸ்தானில் கடந்த ஜூன் மாதம் பெய்ய தொடங்கிய பருவமழை தொடர்ந்து இன்னும் விடாமல் பெய்து வருகிறது.

இதனால் பாகிஸ்தான் நாட்டில் உள்ள நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் நிரம்பி ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் பல இடங்கள் வெள்ளக்காடாக மாறின.

“அண்ணன் வைகோ”.. ரியல் ஹீரோ.. தியாகத்தால் உருவான லட்சிய ஹீரோ.. பாராட்டித் தள்ளிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

As the entire village has been flooded by heavy rains in Pakistan, the Muslim population has taken refuge in a nearby Hindu temple in a show of religious harmony.