பிஏ 2.75 இந்தியாவில் புதிய வகை கொரோனா.. வேறு ரூபத்தில் ஓமைக்ரான்.. எச்சரிக்கை விடுக்கும் விஞ்ஞானிகள்!

oi-Yogeshwaran Moorthi

அமெரிக்கா: கொரோனா வைரஸின் புதிய மாதிரியான பிஏ.2.75 வைரஸ் நாடு முழுவதும் பரவி வருவது குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் முதன் முதலாக கொரோனா வைரஸின் மற்றொரு மாதிரியான ஒமைக்ரான் வைரஸ் தாக்கத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தனர். அது தொடர்பான ஆய்வுகள் தொடங்கியபோதே ஒமைக்ரான் ஐந்து வகையாக துணை மாற்றங்களை கொண்டிருப்பது தெரிந்தது. அதாவது பிஏ1, பிஏ2, பிஏ3, பிஏ4, பிஏ5 என 5 வகைகளாக ஒமைக்ரான் வைரஸ் பரவியது. மிக குறுகிய காலத்திற்குள் உலகின் அனைத்து நாடுகளையும் ஒமைக்ரான் ஆக்கிரமித்தது.

English summary

In Europe and America, BA.4 and BA.5 are driving waves. In countries like India a new sub-lineage of BA.2.75 has also been detected. WHO Is Following the New variant.