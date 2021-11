அச்சத்தில் ஆழ்த்தும் ஓமிக்ரான் அதி வேகமாக பரவுமாம் - மீண்டும் அதிகரிக்கும் கட்டுப்பாடுகள்

International

oi-Jeyalakshmi C

ஜெனிவா: டெல்டா உள்ளிட்ட இதுவரை மாற்றமடைந்த கொரோனா வைரஸ்களிலேயே மிகவும் கொடியதாக 50 பிறழ்வுகளுடன் புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் தென் ஆப்ரிக்காவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஓமிக்ரான் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த வைரஸ் தடுப்பூசிகளை தாண்டி தாக்கக் கூடியது என்பதால் உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் கட்டுக்கடங்காமல் வேகமாக பரவக்கூடியது எனவும் விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக உலக நாடுகள் கொரோனாவின் பிடியில் சிக்கியுள்ளனர். 26 கோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 52 லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 23 கோடி பேர் மீண்டுள்ளனர். கொரோனா வைரஸ் தற்போது படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. சற்றே இயல்பு நிலைக்கு உலக மக்கள் திரும்பி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மீண்டும் புதிய வகை கொடிய கொரோனா வைரஸ் தென் ஆப்ரிக்காவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது மக்களை மீண்டும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பி.1.1.529 என்ற அறிவியல் பூர்வ பெயரை கொண்ட இந்த வைரசுக்கு கூறுகின்றன. மற்ற வைரஸ் பிறழ்வுகளிலேயே மிக மோசமாக 50 பிறழ்வுகளை இந்த புதிய வகை வைரஸ் கொண்டிருப்பதே பீதிக்கு காரணமாகும்.

English summary

A new type of corona virus with 50 mutations has been identified in South Africa as the deadliest of the ever-modified corona viruses, including Delta. The World Health Organization (WHO) has warned that the virus, called , Omicron can be transmitted through vaccines.