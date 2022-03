வரிந்து கட்டும் எதிர்கட்சிகள்..இடியாப்ப சிக்கலில் இம்ரான் கான்! மக்களுக்கு உரையாற்றும் திட்டம் ரத்து

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : பாகிஸ்தானின் பிரதமர் இம்ரான்கான் அந்நாட்டு பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை இழந்த நிலையில் அவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டுமென எதிர்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன. இதற்கிடையே நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றும் திட்டத்தை இம்ரான் கான் தள்ளி வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாகிஸ்தானனில் பிரதமர் இம்ரான் கான் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக தேசிய சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், அவரது தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாப் தலைமையிலான கூட்டணியின் முக்கிய கட்சியான முட்டாஹிதா குவாமி இயக்கம்-பாகிஸ்தான் (MQM-P) எதிர்க்கட்சிகளுடன் சேர்ந்தது.

English summary

Opposition groups called for the beleagured pakistan PM to resign. Meanwhile, it has been reported that Imran Khan has postponed his plan to address the nation.